Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дипломаты просят сделать исключение для Украины из приказа о заморозке помощи – FT

Иван ДьяконовВоскресенье, 26 января 2025, 04:47
Дипломаты просят сделать исключение для Украины из приказа о заморозке помощи – FT
Украинский флаг развевается возле Капитолия США. Фото: Getty Images

Американские дипломаты призывают предоставить исключение для украинских программ из 90-дневного замораживания иностранной помощи, введенного госсекретарем США Марко Рубио. 

Источник: Financial Times

Детали: Согласно документам, с которыми ознакомилось издание Financial Times, высокопоставленные дипломаты в Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента обратились к Рубио с просьбой исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине из широкомасштабной директивы, которая вступила в силу 25 января. 

Реклама:

Сейчас запрос находится на рассмотрении, но из Вашингтона поступают позитивные сигналы, о чем говорится в электронном письме сотрудникам USAID в Украине, с которым ознакомилось FT. 

"Сейчас мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен - полностью или частично, но из Вашингтона поступают позитивные сигналы", – говорится в электронном письме.

Тем временем агентство временно приостановило выполнение приказов об остановке работ, ожидая ответа относительно исключения.

РЕКЛАМА:

Однако к вечеру субботы некоторые организации начали получать приказы "прекратить работу". Один из таких приказов, как сообщает Financial Times, требовал от подрядчика немедленно остановить все работы по контракту до получения письменного разрешения на их возобновление.

Программный директор одной из неправительственных организаций заявил, что замораживание может стать "катастрофой" для проектов по поддержке школ, больниц и энергетической инфраструктуры в Украине.

Дословно: "Украинский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил FT, что военная помощь США не подпадает под действие приказа Рубио о заморозке. "Военная помощь Украине остается нетронутой. По крайней мере, на данный момент она определенно не является частью этой 90-дневной заморозки".

Предыстория:

  • Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины.
  • В украинском МИД заявили, что выясняют последствия указа для помощи Киеву у американской стороны.
  • Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Молдовы Майей Санду, президент Владимир Зеленский подтвердил, что военная помощь Украине со стороны США не остановлена.
  • В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

помощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено от 00:42, фотоВ Харькове – масштабный пожар после вражеского прилета
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
помощь Украине
Министр обороны Германии: Если мы прекратим поддержку Украины, эта война может стать нашей
Зеленский: Военная помощь Украине со стороны США не остановлена
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
Последние новости
06:04
ГВА: В Чернигове в результате атаки БпЛА разрушены два дома
05:08
ISW: Помощь ЕС в преодолении энергокризиса в Приднестровье снизит зависимость от России
04:04
Враг атаковал девять громад Сумщины: ранены пятеро гражданских
03:34
Обновлено от 00:42, фотоВ Харькове – масштабный пожар после вражеского прилета
03:04
Сенат США утвердил Скотта Бессента министром финансов
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работали по вражеским дронам
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: