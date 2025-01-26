Дипломаты просят сделать исключение для Украины из приказа о заморозке помощи – FT
Американские дипломаты призывают предоставить исключение для украинских программ из 90-дневного замораживания иностранной помощи, введенного госсекретарем США Марко Рубио.
Источник: Financial Times
Детали: Согласно документам, с которыми ознакомилось издание Financial Times, высокопоставленные дипломаты в Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента обратились к Рубио с просьбой исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине из широкомасштабной директивы, которая вступила в силу 25 января.
Сейчас запрос находится на рассмотрении, но из Вашингтона поступают позитивные сигналы, о чем говорится в электронном письме сотрудникам USAID в Украине, с которым ознакомилось FT.
"Сейчас мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен - полностью или частично, но из Вашингтона поступают позитивные сигналы", – говорится в электронном письме.
Тем временем агентство временно приостановило выполнение приказов об остановке работ, ожидая ответа относительно исключения.
Однако к вечеру субботы некоторые организации начали получать приказы "прекратить работу". Один из таких приказов, как сообщает Financial Times, требовал от подрядчика немедленно остановить все работы по контракту до получения письменного разрешения на их возобновление.
Программный директор одной из неправительственных организаций заявил, что замораживание может стать "катастрофой" для проектов по поддержке школ, больниц и энергетической инфраструктуры в Украине.
Дословно: "Украинский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил FT, что военная помощь США не подпадает под действие приказа Рубио о заморозке. "Военная помощь Украине остается нетронутой. По крайней мере, на данный момент она определенно не является частью этой 90-дневной заморозки".
Предыстория:
- Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины.
- В украинском МИД заявили, что выясняют последствия указа для помощи Киеву у американской стороны.
- Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Молдовы Майей Санду, президент Владимир Зеленский подтвердил, что военная помощь Украине со стороны США не остановлена.
- В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.