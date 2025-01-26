ISW: Росія та Ірак поглиблюють співпрацю за посередництва пропагандистського телеграм-каналу
Іракські офіційні особи заявили про зацікавленість у розвитку двосторонніх відносин з Росією. Кремль використовує пропагандистський телеграм-канал Rybar для посилення свого впливу та просування інтересів у регіоні.
Джерело: ISW
Дослівно: "Телеграм-канал Rybar повідомив 25 січня, що його команда, включаючи засновника Михайла Звінчука, протягом останнього тижня відвідала Ірак. У рамках візиту відбулися зустрічі з іракськими високопосадовцями, включно з прем’єр-міністром Мохаммадом Шиа Аль-Судані. Іракська сторона висловила готовність до розширення торгівлі та залучення іноземних інвестицій з Росії, наголошуючи на важливості розвитку двосторонніх відносин.
Канал також закликав російські компанії, медіа, блогерів та інвесторів активно досліджувати можливості співпраці з Іраком. Це не перший крок Кремля у цьому напрямку: представники Rybar ще в серпні 2024 року зустрічалися з іракськими чиновниками, демонструючи зацікавленість у посиленні взаємодії між країнами".
Деталі: За даними Інституту вивчення війни, Росія прагне посилити свою роль у регіоні, готуючись до можливого скорочення американської військової присутності в Іраку. Кремль розглядає цей напрямок як стратегічну можливість для зміцнення впливу та витіснення США як ключового партнера з безпеки.
Нещодавнє падіння режиму Башара Асада в Сирії, ймовірно, спонукало Москву переглянути свої зовнішньополітичні стратегії у Близькосхідному регіоні. У цьому контексті Ірак розглядається як важливий партнер для Росії у сфері торгівлі, інфраструктури та безпеки.
Ключові висновки:
- Україна і Молдова продовжують пропонувати рішення енергетичної кризи в Придністров'ї. Президентка Молдови Мая Санду зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 25 січня.
- Кремль продовжує використовувати відомий телеграм-канал Rybar, пов'язаний із російським урядом, для посилення впливу в Іраку.
- Російські війська просунулися вперед поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.
- Міністерство оборони (МО) Росії оголосило 25 січня, що російський уряд дозволить ветеранам добровольчих формувань отримати "статус учасника бойових дій" без подання офіційної заяви.