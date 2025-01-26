Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Росія та Ірак поглиблюють співпрацю за посередництва пропагандистського телеграм-каналу

Іван Д'яконовНеділя, 26 січня 2025, 05:13
ISW: Росія та Ірак поглиблюють співпрацю за посередництва пропагандистського телеграм-каналу
Прапор Іраку. Фото: Getty Images

Іракські офіційні особи заявили про зацікавленість у розвитку двосторонніх відносин з Росією. Кремль використовує пропагандистський телеграм-канал Rybar для посилення свого впливу та просування інтересів у регіоні.

Джерело: ISW

Дослівно: "Телеграм-канал Rybar повідомив 25 січня, що його команда, включаючи засновника Михайла Звінчука, протягом останнього тижня відвідала Ірак. У рамках візиту відбулися зустрічі з іракськими високопосадовцями, включно з прем’єр-міністром Мохаммадом Шиа Аль-Судані. Іракська сторона висловила готовність до розширення торгівлі та залучення іноземних інвестицій з Росії, наголошуючи на важливості розвитку двосторонніх відносин.

Реклама:

Канал також закликав російські компанії, медіа, блогерів та інвесторів активно досліджувати можливості співпраці з Іраком. Це не перший крок Кремля у цьому напрямку: представники Rybar ще в серпні 2024 року зустрічалися з іракськими чиновниками, демонструючи зацікавленість у посиленні взаємодії між країнами".

Деталі: За даними Інституту вивчення війни, Росія прагне посилити свою роль у регіоні, готуючись до можливого скорочення американської військової присутності в Іраку. Кремль розглядає цей напрямок як стратегічну можливість для зміцнення впливу та витіснення США як ключового партнера з безпеки.

Нещодавнє падіння режиму Башара Асада в Сирії, ймовірно, спонукало Москву переглянути свої зовнішньополітичні стратегії у Близькосхідному регіоні. У цьому контексті Ірак розглядається як важливий партнер для Росії у сфері торгівлі, інфраструктури та безпеки.

РЕКЛАМА:

Ключові висновки:

  • Україна і Молдова продовжують пропонувати рішення енергетичної кризи в Придністров'ї. Президентка Молдови Мая Санду зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 25 січня.
  • Кремль продовжує використовувати відомий телеграм-канал Rybar, пов'язаний із російським урядом, для посилення впливу в Іраку.
  • Російські війська просунулися вперед поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.
  • Міністерство оборони (МО) Росії оголосило 25 січня, що російський уряд дозволить ветеранам добровольчих формувань отримати "статус учасника бойових дій" без подання офіційної заяви.

ISWРосіяІрак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Стокгольмі водій авто намагався протаранити ворота посольства РФ: дипустанова каже – це українець  
ЗМІ: У ЄС думають змінити умови пільгової торгівлі з Україною
У США призупинили програму для українських біженців
В ніч на 28 січня Росія випустила 100 дронів: наслідки атаки ліквідовують у 7 областях
фото, відео Російська дронова атака: на Київщині пошкоджений музей ретро-машин, будинки і авто
Microsoft веде переговори про придбання TikTok – Трамп
Усі новини...
ISW
Путін сигналізує росіянам, що не братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому – ISW
ISW: Влада Росії посилює захист оборонно-промислових об’єктів
ISW: Втрати військ КНДР можуть сягнути від 30 до 45 тисяч убитими і пораненими щомісяця
Останні новини
13:44
Пульти для відеоігор, хімречовини: в ЄС розповіли, що може увійти до 16-го пакета санкцій проти РФ
13:36
ЄС сподівається вирішити питання з Орбаном, щоб уникнути блокування переговорів про вступ України в ЄС
13:24
Росіяни з дрона атакували Антонівку: убили чоловіка і поранили жінку
13:15
фотоВ Україну прибув глава МЗС Іспанії
13:02
В Естонії стартує чемпіонат Європи з фігурного катання: чого чекати від виступу українців
12:59
Масниця 2025: коли починається та які страви готувати
12:58
Компанія Пінчука отримає 10 мільйонів за зйомки для Євробачення-2025
12:57
Звідки взявся DeepSeek та хто стоїть за ШІ-лабораторією, яка шокувала Кремнієву долину
12:55
Синоптики прогнозують теплу вологу погоду у найближчі дві доби
12:48
Після хвилі протестів у Сербії прем’єр йде у відставку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: