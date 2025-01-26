ISW: Росія та Ірак поглиблюють співпрацю за посередництва пропагандистського телеграм-каналу

Іракські офіційні особи заявили про зацікавленість у розвитку двосторонніх відносин з Росією. Кремль використовує пропагандистський телеграм-канал Rybar для посилення свого впливу та просування інтересів у регіоні.

Джерело: ISW

Дослівно: "Телеграм-канал Rybar повідомив 25 січня, що його команда, включаючи засновника Михайла Звінчука, протягом останнього тижня відвідала Ірак. У рамках візиту відбулися зустрічі з іракськими високопосадовцями, включно з прем’єр-міністром Мохаммадом Шиа Аль-Судані. Іракська сторона висловила готовність до розширення торгівлі та залучення іноземних інвестицій з Росії, наголошуючи на важливості розвитку двосторонніх відносин.

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Канал також закликав російські компанії, медіа, блогерів та інвесторів активно досліджувати можливості співпраці з Іраком. Це не перший крок Кремля у цьому напрямку: представники Rybar ще в серпні 2024 року зустрічалися з іракськими чиновниками, демонструючи зацікавленість у посиленні взаємодії між країнами".

Деталі: За даними Інституту вивчення війни, Росія прагне посилити свою роль у регіоні, готуючись до можливого скорочення американської військової присутності в Іраку. Кремль розглядає цей напрямок як стратегічну можливість для зміцнення впливу та витіснення США як ключового партнера з безпеки.

Нещодавнє падіння режиму Башара Асада в Сирії, ймовірно, спонукало Москву переглянути свої зовнішньополітичні стратегії у Близькосхідному регіоні. У цьому контексті Ірак розглядається як важливий партнер для Росії у сфері торгівлі, інфраструктури та безпеки.

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Ключові висновки: