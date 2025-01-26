Иракские официальные лица заявили о заинтересованности в развитии двусторонних отношений с Россией. Кремль использует пропагандистский телеграмм-канал Rybar для усиления своего влияния и продвижения интересов в регионе.

Источник: ISW

Дословно: "Телеграмм-канал Rybar сообщил 25 января, что его команда, включая основателя Михаила Звинчука, в течение последней недели посетила Ирак. В рамках визита состоялись встречи с иракскими чиновниками, включая премьер-министра Мохаммада Шиа Аль-Судани. Иракская сторона выразила готовность к расширению торговли и привлечению иностранных инвестиций из России, подчеркивая важность развития двусторонних отношений.

Реклама:

Канал также призвал российские компании, медиа, блогеров и инвесторов активно исследовать возможности сотрудничества с Ираком. Это не первый шаг Кремля в этом направлении: представители Rybar еще в августе 2024 года встречались с иракскими чиновниками, демонстрируя заинтересованность в усилении взаимодействия между странами".

Детали: По данным Института изучения войны, Россия стремится усилить свою роль в регионе, готовясь к возможному сокращению американского военного присутствия в Ираке. Кремль рассматривает это направление как стратегическую возможность для укрепления влияния и вытеснения США как ключевого партнера по безопасности.

Недавнее падение режима Башара Асада в Сирии, вероятно, побудило Москву пересмотреть свои внешнеполитические стратегии в Ближневосточном регионе. В этом контексте Ирак рассматривается как важный партнер для России в сфере торговли, инфраструктуры и безопасности.

РЕКЛАМА:

Ключевые выводы: