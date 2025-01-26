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ISW: Россия и Ирак углубляют сотрудничество при посредничестве пропагандистского телеграм-канала

Иван ДьяконовВоскресенье, 26 января 2025, 05:13
ISW: Россия и Ирак углубляют сотрудничество при посредничестве пропагандистского телеграм-канала
Флаг Ирака. Фото: Getty Images

Иракские официальные лица заявили о заинтересованности в развитии двусторонних отношений с Россией. Кремль использует пропагандистский телеграмм-канал Rybar для усиления своего влияния и продвижения интересов в регионе.

Источник: ISW

Дословно: "Телеграмм-канал Rybar сообщил 25 января, что его команда, включая основателя Михаила Звинчука, в течение последней недели посетила Ирак. В рамках визита состоялись встречи с иракскими чиновниками, включая премьер-министра Мохаммада Шиа Аль-Судани. Иракская сторона выразила готовность к расширению торговли и привлечению иностранных инвестиций из России, подчеркивая важность развития двусторонних отношений.

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Канал также призвал российские компании, медиа, блогеров и инвесторов активно исследовать возможности сотрудничества с Ираком. Это не первый шаг Кремля в этом направлении: представители Rybar еще в августе 2024 года встречались с иракскими чиновниками, демонстрируя заинтересованность в усилении взаимодействия между странами".

Детали: По данным Института изучения войны, Россия стремится усилить свою роль в регионе, готовясь к возможному сокращению американского военного присутствия в Ираке. Кремль рассматривает это направление как стратегическую возможность для укрепления влияния и вытеснения США как ключевого партнера по безопасности.

Недавнее падение режима Башара Асада в Сирии, вероятно, побудило Москву пересмотреть свои внешнеполитические стратегии в Ближневосточном регионе. В этом контексте Ирак рассматривается как важный партнер для России в сфере торговли, инфраструктуры и безопасности.

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Ключевые выводы:

  • Украина и Молдова продолжают предлагать решение энергетического кризиса в Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 25 января.
  • Кремль продолжает использовать известный телеграм-канал Rybar, связанный с российским правительством, для усиления влияния в Ираке.
  • Российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки.
  • Министерство обороны (МО) России объявило 25 января, что российское правительство позволит ветеранам добровольческих формирований получить "статус участника боевых действий" без подачи официального заявления.

ISWРосcияИрак
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