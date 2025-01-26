ISW: Россия и Ирак углубляют сотрудничество при посредничестве пропагандистского телеграм-канала
Иракские официальные лица заявили о заинтересованности в развитии двусторонних отношений с Россией. Кремль использует пропагандистский телеграмм-канал Rybar для усиления своего влияния и продвижения интересов в регионе.
Источник: ISW
Дословно: "Телеграмм-канал Rybar сообщил 25 января, что его команда, включая основателя Михаила Звинчука, в течение последней недели посетила Ирак. В рамках визита состоялись встречи с иракскими чиновниками, включая премьер-министра Мохаммада Шиа Аль-Судани. Иракская сторона выразила готовность к расширению торговли и привлечению иностранных инвестиций из России, подчеркивая важность развития двусторонних отношений.
Канал также призвал российские компании, медиа, блогеров и инвесторов активно исследовать возможности сотрудничества с Ираком. Это не первый шаг Кремля в этом направлении: представители Rybar еще в августе 2024 года встречались с иракскими чиновниками, демонстрируя заинтересованность в усилении взаимодействия между странами".
Детали: По данным Института изучения войны, Россия стремится усилить свою роль в регионе, готовясь к возможному сокращению американского военного присутствия в Ираке. Кремль рассматривает это направление как стратегическую возможность для укрепления влияния и вытеснения США как ключевого партнера по безопасности.
Недавнее падение режима Башара Асада в Сирии, вероятно, побудило Москву пересмотреть свои внешнеполитические стратегии в Ближневосточном регионе. В этом контексте Ирак рассматривается как важный партнер для России в сфере торговли, инфраструктуры и безопасности.
Ключевые выводы:
- Украина и Молдова продолжают предлагать решение энергетического кризиса в Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 25 января.
- Кремль продолжает использовать известный телеграм-канал Rybar, связанный с российским правительством, для усиления влияния в Ираке.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки.
- Министерство обороны (МО) России объявило 25 января, что российское правительство позволит ветеранам добровольческих формирований получить "статус участника боевых действий" без подачи официального заявления.