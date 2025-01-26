ЦРУ змінило позицію щодо походження COVID-19, надаючи перевагу теорії витоку з лабораторії

Центральне розвідувальне управління США оприлюднило нову оцінку, згідно з якою пандемія COVID-19, ймовірно, виникла внаслідок витоку з лабораторії в Ухані, Китай.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Видання зазначає, що у своїй новій оцінці ЦРУ стверджує, що з "низьким ступенем впевненості" вважає витік з лабораторії більш імовірною причиною пандемії, ніж природне походження. Агентство продовжує розглядати обидва сценарії як можливі та наголошує на необхідності подальшого аналізу нової інформації.

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Ця зміна позиції відбулася після призначення Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ. Реткліфф давно підтримував гіпотезу витоку з лабораторії.

Він заявив, що розслідування цього питання є критично важливим як для розуміння походження вірусу, так і для формування відносин між США та Китаєм.

"ЦРУ більше не залишатиметься осторонь у дискусіях про походження пандемії", – сказав Реткліфф.

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Дискусії щодо походження COVID-19 тривають, оскільки жодна з теорій не має переконливих доказів. Китайська влада відкидає припущення про витік з лабораторії та звинувачує США у політизації питання.

Сенатор Том Коттон, голова комітету Сенату з питань розвідки, підтримав нову позицію ЦРУ, зазначивши, що "тепер найважливіше – змусити Китай відповісти за те, що він поширив чуму на весь світ".

ЦРУ продовжить оцінювати нову інформацію, яка може змінити його поточну оцінку, та наголошує на важливості подальших досліджень для визначення точного походження пандемії.

Дослівно: "За адміністрації Байдена розвідувальне співтовариство схилялося до теорії, що вірус з'явився на ринку. Але офіційні особи з готовністю визнавали, що це навряд чи можна стверджувати напевно.

П'ять агентств, включаючи Національну розвідувальну раду та Агентство розвідки Міністерства оборони, оцінили, що епідемію, найімовірніше, спричинив природний вплив. Але вони заявили, що мають досить низьку впевненість у своїй оцінці".

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