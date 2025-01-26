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ЦРУ изменило позицию о происхождения COVID-19, отдавая предпочтение теории утечки из лаборатории

Иван ДьяконовВоскресенье, 26 января 2025, 06:46
ЦРУ изменило позицию о происхождения COVID-19, отдавая предпочтение теории утечки из лаборатории
Джон Рэтклифф. Фото: Getty Images

Центральное разведывательное управление США обнародовало новую оценку, согласно которой пандемия COVID-19, вероятно, возникла в результате утечки из лаборатории в Ухане, Китай.

Источник: The Wall Street Journal 

Детали: Издание отмечает, что в своей новой оценке ЦРУ утверждает, что с "низкой степенью уверенности" считает утечку из лаборатории более вероятной причиной пандемии, чем естественное происхождение. Агентство продолжает рассматривать оба сценария как возможные и подчеркивает необходимость дальнейшего анализа новой информации.

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Это изменение позиции произошло после назначения Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ. Рэтклифф давно поддерживал гипотезу утечки из лаборатории. 

Он заявил, что расследование этого вопроса является критически важным как для понимания происхождения вируса, так и для формирования отношений между США и Китаем.

"ЦРУ больше не будет оставаться в стороне в дискуссиях о происхождении пандемии", – сказал Рэтклифф.

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Дискуссии о происхождении COVID-19 продолжаются, поскольку ни одна из теорий не имеет убедительных доказательств. Китайские власти отвергают предположение об утечке из лаборатории и обвиняют США в политизации вопроса.

Сенатор Том Коттон, председатель комитета Сената по вопросам разведки, поддержал новую позицию ЦРУ, отметив, что "теперь самое важное – заставить Китай ответить за то, что он распространил чуму на весь мир".

ЦРУ продолжит оценивать новую информацию, которая может изменить его текущую оценку, и подчеркивает важность дальнейших исследований для определения точного происхождения пандемии.

Дословно: "При администрации Байдена разведывательное сообщество склонялось к теории, что вирус появился на рынке. Но официальные лица с готовностью признавали, что это вряд ли можно утверждать наверняка.

Пять агентств, включая Национальный разведывательный совет и Агентство разведки Министерства обороны, оценили, что эпидемию, скорее всего, вызвало естественное воздействие. Но они заявили, что имеют достаточно низкую уверенность в своей оценке".

Предыстория: 

  • 23 января Сенат США утвердил кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления. За это решение проголосовали 74 сенатора, против были 25.
  • 20 января президент США Дональд Трамп в первый день на посту подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
  • Трамп объяснил свое решение "неправильным обращением ВОЗ с пандемией COVID-19". Он обвиняет организацию в содействии усилиям Китая "ввести мир в заблуждение" относительно происхождения COVID.

США
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