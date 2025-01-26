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За добу Сили оборони України знищили 1720 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 26 січня 2025, 07:25
За добу Сили оборони України знищили 1720 окупантів – Генштаб
Фото: 23 окрема механізована бригада

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 720 окупантів та 14 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 830 190 (+1 720) осіб;
  • танків – 9 868 (+9) од;
  • бойових броньованих машин – 20 549 (+4) од;
  • артилерійських систем – 22 323 (+14) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 253 (+40) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 124 (+53) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабвійна
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