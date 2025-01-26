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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1720 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 26 января 2025, 07:25
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1720 оккупантов – Генштаб
Фото: 23 отдельная механизированная бригада

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 720 оккупантов и 14 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 830 190 (+1 720) человек;
  • танков – 9 868 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 20 549 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 22 323 (+14) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 253 (+40) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35 124 (+53) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштабвойна
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