За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1720 оккупантов – Генштаб
Воскресенье, 26 января 2025, 07:25
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 720 оккупантов и 14 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 830 190 (+1 720) человек;
- танков – 9 868 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 20 549 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 22 323 (+14) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 253 (+40) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 124 (+53) ед.
Данные уточняются.