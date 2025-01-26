Херсонщина: росіяни пошкодили багатоповерхівки та поранили чотирьох людей

У Херсонській області протягом 25 січня четверо цивільних поранені через російські удари.

Джерело: Херсонська ОВА, Харківська ОВА

Деталі: Уточнюється, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

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Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Велетенське, Інженерне, Придніпровське, Садове, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Микільське, Кізомис, Тягинка, Іванівка, Бургунка, Розлив, Понятівка, Козацьке, Монастирське, Токарівка, Осокорівка, Михайлівка, Львове, Шляхове, Комишани, Золота Балка, Милове, Веселе, Одрадокам'янка, Новотягинка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Чорнобаївка, Дудчани, Ольгівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Тим часом на Харківщині в суботу поранені троє людей – у них гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову безпілотниками типу "Молнія" та "Шахед". Це Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста.

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Також внаслідок нічного удару "Шахеду" близько 04-43 в Основ'янському районі пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків.