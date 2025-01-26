Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: россияне повредили многоэтажки и ранили четырех человек

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 января 2025, 08:27
Херсонщина: россияне повредили многоэтажки и ранили четырех человек
поврежденная в Херсоне школа, скриншот

В Херсонской области в течение 25 января четверо гражданских ранены из-за российских ударов.

Источник: Херсонская ОВА, Харьковская ОВА

Детали: Уточняется, что российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.

Реклама:

Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Велетенское, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Берислав, Станислав, Широкая Балка, Никольское, Кизомис, Тягинка, Ивановка, Бургунка, Разлив, Понятовка, Казацкое, Монастырское, Токаревка, Осокоровка, Михайловка, Львовское, Шляховое, Камышаны, Золотая Балка, Меловое, Веселое, Одрадокаменка, Новотягинка, Новоалександровка, Гавриловка, Чернобаевка, Дудчаны, Ольговка, Красный Маяк и город Херсон.

Тем временем на Харьковщине в субботу ранены три человека - у них острая реакция на стресс, без госпитализации.

В течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед". Это Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основянский районы города.

РЕКЛАМА:

Также в результате ночного удара "Шахеда" около 04-43 в Основянском районе повреждены окна и крыши 12 частных домов.

Херсонская областьХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено от 00:42, фотоВ Харькове – масштабный пожар после вражеского прилета
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
Херсонская область
Херсонщина: пятеро гражданских ранены от российских ударов
56-летний мужчина, которого 21 января ранил дрон на Херсонщине, умер в больнице – ОВА
ОВА: Россияне ударили по Херсонщине - из-за атаки дрона травмирован мужчина в маршрутке
Последние новости
06:04
ГВА: В Чернигове в результате атаки БпЛА разрушены два дома
05:08
ISW: Помощь ЕС в преодолении энергокризиса в Приднестровье снизит зависимость от России
04:04
Враг атаковал девять громад Сумщины: ранены пятеро гражданских
03:34
Обновлено от 00:42, фотоВ Харькове – масштабный пожар после вражеского прилета
03:04
Сенат США утвердил Скотта Бессента министром финансов
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работали по вражеским дронам
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: