Херсонщина: россияне повредили многоэтажки и ранили четырех человек

В Херсонской области в течение 25 января четверо гражданских ранены из-за российских ударов.

Источник: Херсонская ОВА, Харьковская ОВА

Детали: Уточняется, что российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.

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Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Велетенское, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Берислав, Станислав, Широкая Балка, Никольское, Кизомис, Тягинка, Ивановка, Бургунка, Разлив, Понятовка, Казацкое, Монастырское, Токаревка, Осокоровка, Михайловка, Львовское, Шляховое, Камышаны, Золотая Балка, Меловое, Веселое, Одрадокаменка, Новотягинка, Новоалександровка, Гавриловка, Чернобаевка, Дудчаны, Ольговка, Красный Маяк и город Херсон.

Тем временем на Харьковщине в субботу ранены три человека - у них острая реакция на стресс, без госпитализации.

В течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед". Это Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основянский районы города.

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Также в результате ночного удара "Шахеда" около 04-43 в Основянском районе повреждены окна и крыши 12 частных домов.