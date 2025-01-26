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Росіяни скинули "розумну бомбу" на Бєлгородську область - Astra

Роман ПетренкоНеділя, 26 січня 2025, 10:40
Росіяни скинули розумну бомбу на Бєлгородську область - Astra
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23 січня на Бєлгородську область російський літак випадково скинув "розумну бомбу".

Джерело: Astra

Деталі: УМПБ-250 знайшли недалеко від села Великі Кульбаки.

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Зазначається, що снаряд, оснащений навігаційним модулем, інтегрованим із кермовим управлінням, кількома антенами та турбореактивною силовою установкою.

Бойова її частина як у стандартної авіабомби ФАБ-250, але УМБП створювали, як "розумний" і "баражуючий".

Таким чином, ASTRA нарахувала щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії окупованих територіях України за 2024 рік.

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У 2025 році відомо вже про 13 ФАБ і одну ракету, а також одну УМПБ-250.

Росіяавіа
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