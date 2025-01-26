Россияне уронили "умную бомбу" на Белгородскую область – Astra
Воскресенье, 26 января 2025, 10:40
23 января на Белгородскую область российский самолет уронил "умную бомбу".
Источник: Astra
Детали: УМПБ-250 нашли недалеко от деревни Большие Кульбаки.
Реклама:
Отмечается, что снаряд, оснащен навигационным модулем, интегрированным с рулевым управлением, несколькими антеннами и турбореактивной силовой установкой.
Боевая ее часть как у стандартной авиабомбы ФАБ-250, но УМБП создавался, как "умный" и "барражирующий".
Таким образом, ASTRA насчитала как минимум 165 случаев падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных России оккупированных территориях Украины за 2024 год.
РЕКЛАМА:
В 2025 году известно уже о 13 ФАБах и одной ракете, а также одной УМПБ-250.