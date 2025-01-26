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Зеленський: Росія за тиждень запустила понад 750 ударних дронів

Роман ПетренкоНеділя, 26 січня 2025, 12:28
Зеленський: Росія за тиждень запустила понад 750 ударних дронів
атака київщини 25 січня, фото: ОВА

За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї, зокрема окупанти запустили щонайменше 750 ударних дронів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у традиційному тижневому звіті

Деталі: Окрім дронів, ворог скинув близько 1250 авіабомб та понад 20 ракет.

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Пряма мова Зеленського: "Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну. 

Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя".

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Нагадаємо: У ніч на 26 січня над територією України було збито 50 з 72 російських безпілотників, ще 9 – "локаційно втрачені", один у повітрі.

безпілотникиобстрілЗеленський
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