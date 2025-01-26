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Зеленский: Россия за неделю запустила более 750 ударных дронов

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 января 2025, 12:28
Зеленский: Россия за неделю запустила более 750 ударных дронов
атаки киевщины 25 января, фотО: ова

За последнюю неделю Украина подверглась сотням российских атак различными типами оружия, в частности оккупанты запустили не менее 750 ударных дронов.

Источник: президент Владимир Зеленский в традиционном недельном отчете

Детали: Кроме дронов, враг сбросил около 1250 авиабомб и более 20 ракет.

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Прямая речь Зеленского: "Только решимость может остановить таких террористов. Постоянно работаем с партнерами, чтобы увеличить возможности нашей обороны и уменьшить способность России терроризировать Украину.

Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное - все делать в единстве и решительно защищать жизнь".

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Напомним: В ночь на 26 января над территорией Украины было сбито 50 из 72 российских беспилотников, еще 9 - "локационно потеряны", один в воздухе.

беспилотникиобстрелЗеленский
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