Лукашенко: Мені фіолетово, чи визнають у Євросоюзі наші вибори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента, які відбуваються 26 січня.

Джерело: БЕЛТА, "Європейська правда"

Деталі: Лукашенко зробив свою заяву, спілкуючись із журналістами в неділю – після того, як взяв участь у голосуванні.

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"Визнаєте ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори – це справа смаку. Повірте, клянуся, мені це абсолютно фіолетово, визнаєте ви наші вибори чи ні. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне", – заявив Лукашенко.

Він додав, що якщо Захід визнає вибори, то ми "ми відреагуємо, подякуємо".

"Якби я зараз зробив заяву, що я не визнаю вибори у США і не визнаю Трампа, що-небудь в Америці б змінилося? Або у вас там у Великій Британії: ось я не визнаю Стармера, і що? Що у Великій Британії станеться? Нічого. Точно так у нас нічого не станеться", – сказав білоруський лідер.

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У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечить собі Александр Лукашенко.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас називає президентські "вибори" у Білорусі наругою над демократією та не визнає легітимності Лукашенка.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі, і не буде вважатися таким після так званих "виборів"