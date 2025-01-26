Лукашенко: Мне фиолетово, признают ли в Евросоюзе наши выборы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента, которые проходят 26 января.

Источник: БЕЛТА,"Европейская правда"

Детали: Лукашенко сделал свое заявление, общаясь с журналистами в воскресенье – после того, как принял участие в голосовании.

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"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы – это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы, и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что если Запад признает выборы, то мы "мы отреагируем, поблагодарим".

"Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании: вот я не признаю Стармера, и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет", – сказал белорусский лидер.

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В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы " президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечит себе Александр Лукашенко.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас называет президентские "выборы" в Беларуси надругательством над демократией и не признает легитимности Лукашенко.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси, и не будет считаться таковым после так называемых "выборов"