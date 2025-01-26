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Лукашенко: "Орєшнік" буде в Білорусі з дня на день

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 26 січня 2025, 15:36
Лукашенко: Орєшнік буде в Білорусі з дня на день
фото newsinfo.ru

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у неділю, що Білорусь отримає від РФ ракетну систему "Орєшнік" "з дня на день".

Джерело: Лукашенко на пресконференції в Мінську, ТАСС, "Європейська правда"

Деталі: Лукашенко розповів, що "мріє" про те, аби розмістити "Орєшнік" ближче до Смоленська. При цьому він сказав, що об’єкти ураження не повинні розташовуватись занадто близько або занадто далеко від цієї системи.

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Він сказав, що розглядає розміщення "Орєшніка" "десь біля Росії" – з огляду на те, що це "спільна зброя".

Лукашенко уточнив, що ракетний комплекс буде в Білорусі "з дня на день".

В грудні 2024 року господар Кремля Володимир Путін заявив, що на території Білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими Москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по Росії.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Путін "розмахує "Орєшніком", щоб президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони, а також ракетної системи, яка могла б стати стримуючим фактором проти застосування ракет "Орєшнік".

ЛукашенкоБілорусьРосіяракетний удар
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