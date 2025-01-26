Лукашенко: "Орешник" будет в Беларуси со дня на день

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в воскресенье, что Беларусь получит от РФ ракетную систему "Орешник" "со дня на день".

Источник: Лукашенко на пресс-конференции в Минске, ТАСС, "Европейская правда"

Детали: Лукашенко рассказал, что "мечтает" о том, чтобы разместить "Орешник" ближе к Смоленску. При этом он сказал, что объекты поражения не должны располагаться слишком близко или слишком далеко от этой системы.

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Он сказал, что рассматривает размещение "Орешника" "где-то возле России" – ввиду того, что это "совместное оружие".

Лукашенко уточнил, что ракетный комплекс будет в Беларуси "со дня на день".

В декабре 2024 года хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что на территории Беларуси в 2025 году могут быть развернуты системы "Орешник", которыми Москва пугала Запад после разрешения Украине на дальнобойные удары по России.

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Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Путин "размахивает „Орешником", чтобы президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, а также ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник".