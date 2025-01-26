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ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа

Роман ПетренкоНеділя, 26 січня 2025, 16:00
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
Арахамія. Фото: ВР

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був на інавгурації президента США Дональда Трампа у понеділок 20 січня.

Джерело: The Independent

Дослівно: "Люди, які працюють з новопризначеною адміністрацією Білого дому, вказують на присутність одного з ключових союзників (президента Володимира – ред.) Зеленського на почесному місці на інавгурації президента Трампа.

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Давид Арахамія, лідер української парламентської групи партії Зеленського "Слуга народу", отримав рідкісне місце в ротонді Капітолія, щоб бути присутнім на інавгурації в понеділок. Згодом він повідомив українським ЗМІ, що тепер очікує на зустріч офіційної української делегації з президентом США наступного місяця...

... Арахамія був одним з небагатьох іноземних високопосадовців, допущених до будівлі після того, як церемонія була перенесена всередину через мінусову температуру у Вашингтоні того дня. Серед інших були колишній прем'єр-міністр Великобританії Джонсон і прем'єр-міністр Італії Мелоні".

Деталі: ЗМІ припускає, що стало можливим завдяки його участі у вечірці перед інавгурацією, організованій брексітерами Енді Вігмором і Арроном Бенксом, які мають зв’язки з адміністрацією.

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