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СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 января 2025, 16:00
СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
Арахамия. Фото: ВР

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был на инаугурации президента США Дональда Трампа в понедельник 20 января.

Источник: The Independent

Дословно: "Люди, которые работают с новоназначенной администрацией Белого дома, указывают на присутствие одного из ключевых союзников (президента Владимира - ред.) Зеленского на почетном месте на инаугурации президента Трампа.

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Давид Арахамия, лидер украинской парламентской группы партии Зеленского "Слуга народа", получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы присутствовать на инаугурации в понедельник. Впоследствии он сообщил украинским СМИ, что теперь ожидает встречи официальной украинской делегации с президентом США в следующем месяце...

... Арахамия был одним из немногих иностранных чиновников, допущенных в здание после того, как церемония была перенесена внутрь из-за минусовой температуры в Вашингтоне в тот день. Среди других были бывший премьер-министр Великобритании Джонсон и премьер-министр Италии Мелони".

Детали: СМИ предполагает, что стало возможным благодаря его участию в вечеринке перед инаугурацией, организованной брекситерами Энди Вигмором и Арроном Бэнксом, которые имеют связи с администрацией.

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