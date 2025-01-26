СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был на инаугурации президента США Дональда Трампа в понедельник 20 января.
Источник: The Independent
Дословно: "Люди, которые работают с новоназначенной администрацией Белого дома, указывают на присутствие одного из ключевых союзников (президента Владимира - ред.) Зеленского на почетном месте на инаугурации президента Трампа.
Давид Арахамия, лидер украинской парламентской группы партии Зеленского "Слуга народа", получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы присутствовать на инаугурации в понедельник. Впоследствии он сообщил украинским СМИ, что теперь ожидает встречи официальной украинской делегации с президентом США в следующем месяце...
... Арахамия был одним из немногих иностранных чиновников, допущенных в здание после того, как церемония была перенесена внутрь из-за минусовой температуры в Вашингтоне в тот день. Среди других были бывший премьер-министр Великобритании Джонсон и премьер-министр Италии Мелони".
Детали: СМИ предполагает, что стало возможным благодаря его участию в вечеринке перед инаугурацией, организованной брекситерами Энди Вигмором и Арроном Бэнксом, которые имеют связи с администрацией.
Напомним:
- Трамп 20 января принял присягу и стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд.
- В своей инаугурационной речи новый президент США объявил о начале "золотого века Америки", а также пообещал быть "миротворцем и объединителем".