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Росіяни обстріляли Покровськ і Костянтинівку: є загибла і 4 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 26 січня 2025, 18:04
Росіяни обстріляли Покровськ і Костянтинівку: є загибла і 4 поранених
наслідки обстрілів Донеччини 26 січня, фото: Вадим Філашкін у Telegram

Внаслідок обстрілів Покровська та Костянтинівки на Донеччині 26 січня загинула жінка, поранено 4 людей.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратура

наслідки обстрілів Донеччини 26 січня, фото: Вадим Філашкін у Telegram
наслідки обстрілів Донеччини 26 січня, фото: Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

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У центрі Покровська росіяни вбили жінку.

 

У Костянтинівці поранили чотирьох людей від 48 до 70 років, пошкодили численні багатоповерхівки і приватні будинки".

Оновлено: Пізніше Донецька обласна прокуратура повідомила, що о 15:30 ЗС РФ нанесли три авіаудари, ймовірно, "ФАБ-250" із модулем УМПК по Костянтинівці.

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В результаті ворожої атаки тілесні ушкодження отримали щонайменше четверо містян, які перебували на вулиці. Зокрема, травмовано трьох чоловіків 48, 64 й 70 років та 50-річну жінку. У них діагностовано черепно-мозкову травму, осколкові поранення й забої. Стан одного з постраждалих оцінюється як важкий.

Донецька областьвійна
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