Росіяни обстріляли Покровськ і Костянтинівку: є загибла і 4 поранених
Внаслідок обстрілів Покровська та Костянтинівки на Донеччині 26 січня загинула жінка, поранено 4 людей.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратура
Пряма мова: "1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
У центрі Покровська росіяни вбили жінку.
У Костянтинівці поранили чотирьох людей від 48 до 70 років, пошкодили численні багатоповерхівки і приватні будинки".
Оновлено: Пізніше Донецька обласна прокуратура повідомила, що о 15:30 ЗС РФ нанесли три авіаудари, ймовірно, "ФАБ-250" із модулем УМПК по Костянтинівці.
В результаті ворожої атаки тілесні ушкодження отримали щонайменше четверо містян, які перебували на вулиці. Зокрема, травмовано трьох чоловіків 48, 64 й 70 років та 50-річну жінку. У них діагностовано черепно-мозкову травму, осколкові поранення й забої. Стан одного з постраждалих оцінюється як важкий.