Россияне обстреляли Покровск и Константиновку: есть погибшая и 4 раненых
В результате обстрелов Покровска и Константиновки в Донецкой области 26 января погибла женщина, ранены 4 человека.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области.
В центре Покровска россияне убили женщину.
В Константиновке ранили четырех человек от 48 до 70 лет, повредили многочисленные многоэтажки и частные дома".
Обновлено: Позже Донецкая областная прокуратура сообщила, что в 15:30 ВС РФ нанесли три авиаудара, вероятно, "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке.
В результате вражеской атаки телесные повреждения получили по меньшей мере четверо горожан, которые находились на улице. В частности, травмированы трое мужчин 48, 64 и 70 лет и 50-летняя женщина. У них диагностирована черепно-мозговая травма, осколочные ранения и ушибы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.