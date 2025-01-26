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Россияне обстреляли Покровск и Константиновку: есть погибшая и 4 раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 18:04
Россияне обстреляли Покровск и Константиновку: есть погибшая и 4 раненых
последствия обстрелов Донетчины 26 января, фото: Вадим Филашкин в Telegram

В результате обстрелов Покровска и Константиновки в Донецкой области 26 января погибла женщина, ранены 4 человека.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

последствия обстрелов Донетчины 26 января, фото: Вадим Филашкин в Telegram
последствия обстрелов Донетчины 26 января, фото: Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области.

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В центре Покровска россияне убили женщину.

 

В Константиновке ранили четырех человек от 48 до 70 лет, повредили многочисленные многоэтажки и частные дома".

Обновлено: Позже Донецкая областная прокуратура сообщила, что в 15:30 ВС РФ нанесли три авиаудара, вероятно, "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке.

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В результате вражеской атаки телесные повреждения получили по меньшей мере четверо горожан, которые находились на улице. В частности, травмированы трое мужчин 48, 64 и 70 лет и 50-летняя женщина. У них диагностирована черепно-мозговая травма, осколочные ранения и ушибы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Донецкая областьвойна
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