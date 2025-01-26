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Тихановська вважає перемогу України можливістю для зміни влади в Білорусі

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 26 січня 2025, 18:47
Тихановська вважає перемогу України можливістю для зміни влади в Білорусі
Світлана Тихановська, фото Getty Images

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що перемога України у війні може бути одним із вікон можливостей для зміни влади в Білорусі. 

Джерело: Тихановська у неділю в Варшаві, пише "Європейська правда" з посиланням на портал Zerkalo

Деталі: Тихановська бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі, де в неділю на невільних "виборах" переобирають на сьомий термін Олександра Лукашенка.

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По-перше, за її словами, таке вікно відчиниться у зв’язку із закінченням російсько-української війни перемогою України.

Пряма мова: "І тому я за те, щоб дати Україні все можливе, щоб вони перемогли. І на момент переговорів у них була сильна позиція. Перемога України – слабкий Путін, а значить – слабкий Лукашенко. Він і так дуже слабкий, покладаючись лише на підтримку Путіна".

Деталі: Також, за словами Тихановської, вікно можливостей може з'явитися і у зв'язку з економічними проблемами, які наздоженуть Білорусь.

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"Це може бути пов’язано з якимись економічними проблемами, якщо кишені Лукашенка порожні через санкції. І влада не зможе зберегти так звану економічну стабільність у Білорусі", – зазначила Тихановська.

Окрім того, зміна режиму може бути пов'язано зі здоров'ям Лукашенка. 

"Не варто сподіватися на це, але може бути й це, а може бути якийсь інший, як ми говоримо, чорний лебідь, який може з’явитися несподівано", – додала вона.

За словами Тихановської, завдання демсил і самих білорусів – бути підготовленими до цього моменту.

Що передувало: Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня. 

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

Дивіться також повне інтервʼю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.

ТихановськаБілорусьЛукашенковійна
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