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Тихановская считает победу Украины возможностью для смены власти в Беларуси

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 18:47
Тихановская считает победу Украины возможностью для смены власти в Беларуси
Светлана Тихановская, фото Getty Images

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что победа Украины в войне может быть одним из окон возможностей для смены власти в Беларуси.

Источник: Тихановская в воскресенье в Варшаве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Zerkalo

Детали: Тихановская видит несколько вариантов, когда появится окно возможностей для смены власти в Беларуси, где в воскресенье на несвободных "выборах" переизбирают на седьмой срок Александра Лукашенко.

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Во-первых, по ее словам, такое окно откроется в связи с окончанием российско-украинской войны победой Украины.

Прямая речь: "И поэтому я за то, чтобы дать Украине все возможное, чтобы они победили. И на момент переговоров у них была сильная позиция. Победа Украины – слабый Путин, а значит – слабый Лукашенко. Он и так очень слаб, полагаясь только на поддержку Путина".

Детали: Также, по словам Тихановской, окно возможностей может появиться и в связи с экономическими проблемами, которые настигнут Беларусь.

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"Это может быть связано с какими-то экономическими проблемами, если карманы Лукашенко пустые из-за санкций. И власть не сможет сохранить так называемую экономическую стабильность в Беларуси", – отметила Тихановская.

Кроме того, смена режима может быть связана со здоровьем Лукашенко.

"Не стоит надеяться на это, но может быть и это, а может быть какой-то другой, как мы говорим, черный лебедь, который может появиться неожиданно", – добавила она.

По словам Тихановской, задача демсил и самих белорусов – быть подготовленными к этому моменту.

Что предшествовало: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в совместном заявлении объявили о фиктивности "выборов" президента Беларуси 26 января.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

Смотрите также полное интервью "ЕвроПравды" со Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и захвате Украины.

ТихановскаяБеларусьЛукашенковойна
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