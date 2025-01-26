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Лукашенку малюють на "виборах" понад 87%

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 26 січня 2025, 19:36
Лукашенку малюють на виборах понад 87%
Олександр Лукашенко, фото AFP via Getty Images

Білоруське державне агентство БЕЛТА в неділю ввечері поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу на фіктивних "виборах" із понад 87% голосів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА

Деталі: За повідомленням, за Лукашенка нібито наголосували 87,6% виборців.

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У бюлетені були ще чотири прізвища – цим кандидатам білоруський екзитпол дав 2,7%, 1,8%, 1,6% і 1,2% голосів.

Результат екзитполу озвучили в ефірі "Першого інформаційного".

Що передувало: Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня. 

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Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

А лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла у день "виборів", що бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.

Також у неділю поширювали відео, як пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував його господар.

ЛукашенкоБілорусьвибори
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