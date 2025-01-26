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Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 19:36
Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%
Александр Лукашенко, фото AFP via Getty Images

Белорусское государственное агентство БЕЛТА в воскресенье вечером распространило данные экзитпола, который ожидаемо отдает Александру Лукашенко победу на фиктивных "выборах" с более чем 87% голосов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА

Детали: По сообщению, за Лукашенко якобы проголосовали 87,6% избирателей.

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В бюллетене были еще четыре фамилии – этим кандидатам белорусский экзитпол дал 2,7%, 1,8%, 1,6% и 1,2% голосов.

Результат экзитпола озвучили в эфире "Первого информационного".

Что предшествовало: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в совместном заявлении объявили о фиктивности "выборов" президента Беларуси 26 января.

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Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

А лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала в день "выборов", что видит несколько вариантов, когда появится окно возможностей для смены власти в Беларуси.

Также в воскресенье распространяли видео, как пес Лукашенко надзюрил на участок, где голосовал его хозяин.

ЛукашенкоБеларусьвиборы
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