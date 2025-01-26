На Сумщині виявили тіла двох людей: імовірно, загинули внаслідок обстрілу

У прикордонній громаді на Сумщині виявлено тіла чоловіка та його матері, які готувалися до евакуації 9 грудня і з того часу не виходили на зв'язок – імовірно, вони загинули внаслідок ворожого обстрілу.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 26 січня 2025 року в с. Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. З того часу вони на звʼязок не виходили.

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За попередніми даними, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу".

Деталі: За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).