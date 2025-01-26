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На Сумщине обнаружили тела двух людей: вероятно, погибли в результате обстрела

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 19:55
На Сумщине обнаружили тела двух людей: вероятно, погибли в результате обстрела
фрагмент фото с места происшествия: Сумская областная прокуратура

В приграничной общине на Сумщине обнаружены тела мужчины и его матери, которые готовились к эвакуации 9 декабря и с тех пор не выходили на связь – вероятно, они погибли в результате вражеского обстрела.

Источник: Сумская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 26 января 2025 года в с. Пономаренки Великописаревской громады Ахтырского района правоохранители обнаружили тела 62-летнего мужчины и его 86-летней матери, которые готовились к эвакуации 9 декабря 2024 года. С тех пор они на связь не выходили.

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По предварительным данным, люди погибли в результате вражеского обстрела".

Детали: Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сумская областьвойнаэвакуация
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