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Зеленський: Зберігаємо буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми й Харків

Катерина ТищенкоНеділя, 26 січня 2025, 21:53
Зеленський: Зберігаємо буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми й Харків
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зберігає "буферну зону" в Курській області, щоб убезпечити Суми й Харків від наступів російських військ.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами, була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті, ключові наші напрямки – Донеччина, також – щодо районів проведення Курської операції.

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Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків".

Деталі: Зеленський відзначив воїнів 95-ї окремої бригади за дії на Курщині, також воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку і також – 24-ту та 100-ту окремі механізовані бригади за героїзм у боях за Часів Яр і Торецьк.

ЗеленськийКурська область СумиХарків
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