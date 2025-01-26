Зеленський: Зберігаємо буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми й Харків
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зберігає "буферну зону" в Курській області, щоб убезпечити Суми й Харків від наступів російських військ.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами, була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті, ключові наші напрямки – Донеччина, також – щодо районів проведення Курської операції.
Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків".
Деталі: Зеленський відзначив воїнів 95-ї окремої бригади за дії на Курщині, також воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку і також – 24-ту та 100-ту окремі механізовані бригади за героїзм у боях за Часів Яр і Торецьк.