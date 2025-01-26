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Зеленский: Сохраняем буферную зону на Курщине, чтобы обезопасить Сумы и Харьков

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 21:53
Зеленский: Сохраняем буферную зону на Курщине, чтобы обезопасить Сумы и Харьков
Владимир Зеленский, ф ото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет "буферную зону" в Курской области, чтобы обезопасить Сумы и Харьков от наступлений российских войск.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня было много военных докладов с командующими, был также разговор с министром обороны Украины о ситуации на фронте, ключевые наши направления – Донецкая область, также – по районам проведения Курской операции.

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Скоро уже полгода наших активных действий на Курщине ради защиты украинской земли. Мы сохраняем буферную зону на территории России, чтобы обезопасить от российских наступлений наши Сумы и Харьков".

Детали: Зеленский отметил воинов 95-й отдельной бригады за действия на Курщине, также воинов 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригад за эффективность на Покровском направлении и также – 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады за героизм в боях за Часов Яр и Торецк.

ЗеленскийКурская область СумыХарьков
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