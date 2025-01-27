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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Ольга Глущенко Понеділок, 27 січня 2025, 00:16
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Ілюстративне фото: Getty Images

У Києві та низці областей у ніч проти 27 січня оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Джерело: КМВА, Повітряні сили

Дослівно КМВА: "Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики".

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Деталі: У Повітряних силах зазначили, що загроза застосування балістичного озброєння стосується східних, центральних та південних областей.

Оновлено: О 00:29 у Києві, а пізніше і в областях оголосили відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.

повітряна тривогаКиїв
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