У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Понеділок, 27 січня 2025, 00:16
У Києві та низці областей у ніч проти 27 січня оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Джерело: КМВА, Повітряні сили
Дослівно КМВА: "Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики".
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Деталі: У Повітряних силах зазначили, що загроза застосування балістичного озброєння стосується східних, центральних та південних областей.
Оновлено: О 00:29 у Києві, а пізніше і в областях оголосили відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.