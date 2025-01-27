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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 января 2025, 00:16
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Иллюстративное фото: Getty Images

В Киеве и ряде областей в ночь на 27 января объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Источник: КГВА, Воздушные силы

Дословно КГВА: "Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики".

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Детали: В Воздушных силах отметили, что угроза применения баллистического вооружения касается восточных, центральных и южных областей.

Обновлено: В 00:29 в Киеве, а позже и в областях объявили отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.

воздушная тревогаКиев
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