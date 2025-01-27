Соцмережі повідомили про атаку БпЛА на НПЗ у російській Тверській області
Понеділок, 27 січня 2025, 00:52
Російські пабліки повідомили, що дрони атакували НПЗ у російській Тверській області.
Джерело: Shot, Astra, пабліки Тверської області
Дослівно Shot: "БпЛА ЗСУ спробували атакувати НПЗ у Тверській області. Система ППО знищила, попередньо, безпілотник літакового типу "Лютий"".
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Деталі: Місцеві жителі розповіли, що чули характерний звук БпЛА, що летів у небі. Спрацювала система ППО.
Повітряну ціль нібито збили.
Дослівно Shot: "Попередньо, ЗСУ намагалися атакувати місцеву нафтобазу".
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Деталі: Губернатор Ігор Руденя традиційно для влади РФ повідомив, що "постраждалих громадян і руйнувань унаслідок відбиття атаки БпЛА немає".