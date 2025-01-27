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Соцсети сообщили об атаке БпЛА на НПЗ в российской Тверской области

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 января 2025, 00:52
Соцсети сообщили об атаке БпЛА на НПЗ в российской Тверской области
иллюстративное фото: "Милитарный"

Российские паблики сообщили, что дроны атаковали НПЗ в российской Тверской области.

Источник: Shot, Astra, паблики Тверской области

Дословно Shot: "БпЛА ВСУ попытались атаковать НПЗ в Тверской области. Система ПВО уничтожила, предварительно, беспилотник самолетного типа "Лютый"".

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Детали: Местные жители рассказали, что слышали характерный звук БПЛА, летевшего в небе. Сработала система ПВО.

Воздушную цель якобы сбили.

Дословно Shot: "Предварительно, ВСУ пытались атаковать местную нефтебазу".

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Детали: Губернатор Игорь Руденя традиционно для властей РФ сообщил, что "пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БпЛА нет".

Росcиябеспилотники
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