Соцсети сообщили об атаке БпЛА на НПЗ в российской Тверской области
Понедельник, 27 января 2025, 00:52
Российские паблики сообщили, что дроны атаковали НПЗ в российской Тверской области.
Источник: Shot, Astra, паблики Тверской области
Дословно Shot: "БпЛА ВСУ попытались атаковать НПЗ в Тверской области. Система ПВО уничтожила, предварительно, беспилотник самолетного типа "Лютый"".
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Детали: Местные жители рассказали, что слышали характерный звук БПЛА, летевшего в небе. Сработала система ПВО.
Воздушную цель якобы сбили.
Дословно Shot: "Предварительно, ВСУ пытались атаковать местную нефтебазу".
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Детали: Губернатор Игорь Руденя традиционно для властей РФ сообщил, что "пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БпЛА нет".