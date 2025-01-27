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"Вибори" в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка

Ольга Глущенко Понеділок, 27 січня 2025, 02:08
Вибори в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Лукашенко голосує на фіктивних "виборах" президента Білорусі, фото: БЕЛТА

Білоруське державне агентство БЕЛТА в ніч проти 27 січня повідомило, що Олександр Лукашенко на фіктивних "виборах", за попередніми даними білоруської ЦВК, набирає 86,82% голосів.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на голову білоруської ЦВК Ігоря Карпенка

Дослівно БЕЛТА "За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців, повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко".

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Деталі: Також БЕЛТА повідомило попередню інформацію ЦВК про кількість голосів виборців, поданих за інших кандидатів на пост президента Білорусі та у графі "проти всіх":

  • Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%;
  • Канопацька Анна Анатоліївна – 1,86%;
  • Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%;
  • Хижняк Олександр Миколайович  – 1,74%;
  • проти всіх – 3,60%.

Що передувало: БЕЛТА в неділю ввечері поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу на фіктивних "виборах" із понад 87% голосів.

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БілорусьЛукашенковибори
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