"Вибори" в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Понеділок, 27 січня 2025, 02:08
Білоруське державне агентство БЕЛТА в ніч проти 27 січня повідомило, що Олександр Лукашенко на фіктивних "виборах", за попередніми даними білоруської ЦВК, набирає 86,82% голосів.
Джерело: БЕЛТА з посиланням на голову білоруської ЦВК Ігоря Карпенка
Дослівно БЕЛТА "За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців, повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко".
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Деталі: Також БЕЛТА повідомило попередню інформацію ЦВК про кількість голосів виборців, поданих за інших кандидатів на пост президента Білорусі та у графі "проти всіх":
- Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%;
- Канопацька Анна Анатоліївна – 1,86%;
- Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%;
- Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%;
- проти всіх – 3,60%.
Що передувало: БЕЛТА в неділю ввечері поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу на фіктивних "виборах" із понад 87% голосів.
Передісторія:
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- Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.
- Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.
- А лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла у день "виборів", що бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.
- Також у неділю поширювали відео, як пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував його господар.