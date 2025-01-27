"Выборы" в Беларуси: ЦИК насчитала почти 87% голосов за Лукашенко
Белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что Александр Лукашенко на фиктивных "выборах", по предварительным данным белорусского ЦИК, набирает 86,82% голосов.
Источник: БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко
Дословно БЕЛТА: "За Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко".
Детали: Также БЕЛТА сообщило предварительную информацию ЦИК о количестве голосов избирателей, поданных за других кандидатов на пост президента Беларуси и в графе "против всех":
- Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02%;
- Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%;
- Сиранков Сергей Александрович – 3,21%;
- Хижняк Александр Николаевич – 1,74%;
- против всех – 3,60%.
Что предшествовало: БЕЛТА в воскресенье вечером распространило данные экзитпола, который ожидаемо отдает Александру Лукашенко победу на фиктивных "выборах" с более чем 87% голосов.
Предыстория:
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в совместном заявлении объявили о фиктивности "выборов" президента Беларуси 26 января.
- Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.
- А лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала в день "выборов", что видит несколько вариантов, когда появится окно возможностей для смены власти в Беларуси.
- Также в воскресенье распространяли видео, как пес Лукашенко надзюрил на участок, где голосовал его хозяин.