"Выборы" в Беларуси: ЦИК насчитала почти 87% голосов за Лукашенко

Белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что Александр Лукашенко на фиктивных "выборах", по предварительным данным белорусского ЦИК, набирает 86,82% голосов.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко

Дословно БЕЛТА: "За Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко".

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Детали: Также БЕЛТА сообщило предварительную информацию ЦИК о количестве голосов избирателей, поданных за других кандидатов на пост президента Беларуси и в графе "против всех":

Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02%;

Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%;

Сиранков Сергей Александрович – 3,21%;

Хижняк Александр Николаевич – 1,74%;

против всех – 3,60%.

Что предшествовало: БЕЛТА в воскресенье вечером распространило данные экзитпола, который ожидаемо отдает Александру Лукашенко победу на фиктивных "выборах" с более чем 87% голосов.

Предыстория:

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