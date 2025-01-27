На Івано-Франківщині пролунали вибухи – ЗМІ
Понеділок, 27 січня 2025, 02:26
У ніч на 27 січня в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів.
Джерело: "Суспільне Івано-Франківськ", Повітряні сили, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків
Деталі: Про перші вибухи в Івано-Франківській області стало відомо о 2:06.
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Повітряні сили повідомили про БпЛА в центрі Івано-Франківської області курсом на захід і південний захід.
Про повторні вибухи на Івано-Франківщині "Суспільне" повідомило о 2:19, 2:35, 3:00.
Марцінків повідомив про роботу ППО в місті.
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Оновлено: Після оголошення повторної повітряної тривоги в Івано-Франківську о 4:38, 4:55, 5:27 знову повідомили про звуки вибухів у місті.
Повітряні сили зазначили про