На Івано-Франківщині пролунали вибухи – ЗМІ

У ніч на 27 січня в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів.

Джерело: "Суспільне Івано-Франківськ", Повітряні сили, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків

Деталі: Про перші вибухи в Івано-Франківській області стало відомо о 2:06.

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Повітряні сили повідомили про БпЛА в центрі Івано-Франківської області курсом на захід і південний захід.

Про повторні вибухи на Івано-Франківщині "Суспільне" повідомило о 2:19, 2:35, 3:00.

Марцінків повідомив про роботу ППО в місті.

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Оновлено: Після оголошення повторної повітряної тривоги в Івано-Франківську о 4:38, 4:55, 5:27 знову повідомили про звуки вибухів у місті.

Повітряні сили зазначили про БпЛА на сході Івано-Франківської області західним курсом.

О 5: 34 "Суспільне" повідомило, що в місті вдесяте за ніч було чути звуки вибухів.

О 5:35 Марцінків знову повідомив про роботу ППО.