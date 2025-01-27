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На Ивано-Франковщине прогремели взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 января 2025, 02:26
На Ивано-Франковщине прогремели взрывы – СМИ
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 27 января в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов.

Источник: "Суспільне Ивано-Франковск", Воздушные силы, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Детали: О первых взрывах в Ивано-Франковской области стало известно в 2:06.

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Воздушные силы сообщили о БпЛА в центре Ивано-Франковской области курсом на запад и юго-запад.

О повторных взрывах на Ивано-Франковщине "Суспільне" сообщило в 2:19, 2:35, 3:00.

Марцинкив сообщил о работе ПВО в городе.

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Обновлено: После объявления повторной воздушной тревоги в Ивано-Франковске в 4:38, 4:55, 5:27 снова сообщили о звуках взрывов в городе.

Воздушные силы отметили о БпЛА на востоке Ивано-Франковской области западным курсом.

В 5:34 "Суспільне" сообщило, что в городе в десятый раз за ночь были слышны звуки взрывов.

В 5:35 Марцинкив снова сообщил о работе ПВО.

Ивано-Франковская областьвзрывбеспилотникироссийско-украинская война
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