На Ивано-Франковщине прогремели взрывы – СМИ

В ночь на 27 января в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов.

Источник: "Суспільне Ивано-Франковск", Воздушные силы, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Детали: О первых взрывах в Ивано-Франковской области стало известно в 2:06.

Реклама:

Воздушные силы сообщили о БпЛА в центре Ивано-Франковской области курсом на запад и юго-запад.

О повторных взрывах на Ивано-Франковщине "Суспільне" сообщило в 2:19, 2:35, 3:00.

Марцинкив сообщил о работе ПВО в городе.

РЕКЛАМА:

Обновлено: После объявления повторной воздушной тревоги в Ивано-Франковске в 4:38, 4:55, 5:27 снова сообщили о звуках взрывов в городе.

Воздушные силы отметили о БпЛА на востоке Ивано-Франковской области западным курсом.

В 5:34 "Суспільне" сообщило, что в городе в десятый раз за ночь были слышны звуки взрывов.

В 5:35 Марцинкив снова сообщил о работе ПВО.