Через ворожу атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка – ЗМІ
Понеділок, 27 січня 2025, 02:50
У ніч проти 27 січня стало відомо, що внаслідок ворожої атаки безпілотників у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка, зокрема технічний поверх, вікна і двері верхніх поверхів, а також вибухова хвиля тп уламки пошкодили автомобілі.
Джерело: "Суспільне Дніпро"
Деталі: Зазначається, що у Дніпрі пошкоджений технічний поверх багатоквартирного будинку внаслідок атаки безпілотника.
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Пожежу, що виникла на місці події, загасили рятувальники.
За повідомленням правоохоронців, поранених та загиблих, попередньо, немає.
Дослівно "Суспільне Дніпро": "На верхніх поверхах будинку пошкоджені вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджені автівки уламками та вибуховою хвилею".
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Нагадаємо: 21 січня росіяни атакували Дніпро балістичними ракетами.