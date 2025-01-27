Через ворожу атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка – ЗМІ

У ніч проти 27 січня стало відомо, що внаслідок ворожої атаки безпілотників у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка, зокрема технічний поверх, вікна і двері верхніх поверхів, а також вибухова хвиля тп уламки пошкодили автомобілі.

Джерело: "Суспільне Дніпро"

Деталі: Зазначається, що у Дніпрі пошкоджений технічний поверх багатоквартирного будинку внаслідок атаки безпілотника.

Реклама:

Пожежу, що виникла на місці події, загасили рятувальники.

За повідомленням правоохоронців, поранених та загиблих, попередньо, немає.

Дослівно "Суспільне Дніпро": "На верхніх поверхах будинку пошкоджені вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджені автівки уламками та вибуховою хвилею".

РЕКЛАМА:

фото: Суспільне

фото: Суспільне

фото: Суспільне

Нагадаємо: 21 січня росіяни атакували Дніпро балістичними ракетами.