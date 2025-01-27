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Из-за вражеской атаки БпЛА в Днепре повреждена многоэтажка – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 января 2025, 02:50
Из-за вражеской атаки БпЛА в Днепре повреждена многоэтажка – СМИ
фото: Суспільне

В ночь на 27 января стало известно, что в результате вражеской атаки беспилотников в Днепре повреждена многоэтажка, в частности технический этаж, окна и двери верхних этажей, а также взрывная волна и обломки повредили автомобили.

Источник: "Суспільне Днепр"

Детали: Отмечается, что в Днепре поврежден технический этаж многоквартирного дома в результате атаки беспилотника.

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Пожар, возникший на месте происшествия, потушили спасатели.

По сообщению правоохранителей, раненых и погибших, предварительно, нет.

Дословно "Суспільне Днепр": "На верхних этажах дома повреждены окна и двери, вблизи места попадания повреждены машины обломками и взрывной волной".

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фото: Суспільне
 
фото: Суспільне
 
фото: Суспільне

Напомним: 21 января россияне атаковали Днепр баллистическими ракетами.

Днепрбеспилотникироссийско-украинская война
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