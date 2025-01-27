Из-за вражеской атаки БпЛА в Днепре повреждена многоэтажка – СМИ
Понедельник, 27 января 2025, 02:50
В ночь на 27 января стало известно, что в результате вражеской атаки беспилотников в Днепре повреждена многоэтажка, в частности технический этаж, окна и двери верхних этажей, а также взрывная волна и обломки повредили автомобили.
Источник: "Суспільне Днепр"
Детали: Отмечается, что в Днепре поврежден технический этаж многоквартирного дома в результате атаки беспилотника.
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Пожар, возникший на месте происшествия, потушили спасатели.
По сообщению правоохранителей, раненых и погибших, предварительно, нет.
Дословно "Суспільне Днепр": "На верхних этажах дома повреждены окна и двери, вблизи места попадания повреждены машины обломками и взрывной волной".
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Напомним: 21 января россияне атаковали Днепр баллистическими ракетами.