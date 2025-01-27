Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів Росії – ISW
Російські війська готуються захопити Торецьк найближчими днями, і передислокація елементів Східного військового округу (СВО) для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля Росії щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки.
Джерело: ISW
Дослівно: "За попередньою оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, мають намір використати захоплення Торецька для просування далі на захід і вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.
Деталі: Як зазначають аналітики, просування російських військ на Торецькому напрямку було повільним, оскільки окупанти просувалися через забудовані міські райони, але вони можуть почати просуватися відносно швидше, як тільки вони прорвуться з Торецька на відкритіші ділянки місцевості на захід від цього населеного пункту.
Дослівно: "Російські війська також можуть спробувати використати тактичні переваги в межах і поблизу Торецька та на схід від Покровська, щоб знищити українські позиції на південний захід від Торецька, і деякі російські блогери нещодавно припустили, що російські війська можуть активізувати наступальні операції на південний захід від Торецька з цією метою".
Деталі: На думку експертів, російські війська можуть прагнути знищити українські позиції на південний захід від Торецька, щоб зміцнити свій південний фланг перед наступом на Костянтинівку.
Російське військове командування може передислокувати елементи підрозділів для посилення наступальних операцій на Торецькому напрямку, якщо воно має пріоритетний намір тиснути на український фортифікаційний пояс у Донецькій області навесні та влітку 2025 року.
Захоплення Покровська є головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року.
Дослівно: "Таким чином, передислокація російських підрозділів на Торецький або Часів-Ярський напрямки – на противагу збереженню підрозділів на заході Донецької області, передислокації на Запорізький напрямок або передислокації на Покровський напрямок – свідчитиме про зміну російських оперативних пріоритетів".
Передісторія:
- У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.
- Портал "Мілітарний" прогнозує, що противник продовжить зусилля над завершенням взяттям міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках.
- Оперативна обстановка в Торецьку Донецької області, за даними аналітичного ресурсу DeepState станом на 14 січня, погіршується. Противник поступово захоплює контроль над містом, ведуться інтенсивні бої в центральних і північних районах.