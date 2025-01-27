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Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів Росії – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 27 січня 2025, 06:04
Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів Росії – ISW
карта ISW

Російські війська готуються захопити Торецьк найближчими днями, і передислокація елементів Східного військового округу (СВО) для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля Росії щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки.

Джерело: ISW

Дослівно: "За попередньою оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, мають намір використати захоплення Торецька для просування далі на захід і вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

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Деталі: Як зазначають аналітики, просування російських військ на Торецькому напрямку було повільним, оскільки окупанти просувалися через забудовані міські райони, але вони  можуть почати просуватися відносно швидше, як тільки вони прорвуться з Торецька на відкритіші ділянки місцевості на захід від цього населеного пункту.

Дослівно: "Російські війська також можуть спробувати використати тактичні переваги в межах і поблизу Торецька та на схід від Покровська, щоб знищити українські позиції на південний захід від Торецька, і деякі російські блогери нещодавно припустили, що російські війська можуть активізувати наступальні операції на південний захід від Торецька з цією метою".

Деталі: На думку експертів, російські війська можуть прагнути знищити українські позиції на південний захід від Торецька, щоб зміцнити свій південний фланг перед наступом на Костянтинівку.

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Російське військове командування може передислокувати елементи підрозділів для посилення наступальних операцій на Торецькому напрямку, якщо воно має пріоритетний намір тиснути на український фортифікаційний пояс у Донецькій області навесні та влітку 2025 року.

Захоплення Покровська є головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року.

Дослівно: "Таким чином, передислокація російських підрозділів на Торецький або Часів-Ярський напрямки – на противагу збереженню підрозділів на заході Донецької області, передислокації на Запорізький напрямок або передислокації на Покровський напрямок – свідчитиме про зміну російських оперативних пріоритетів".

Передісторія:

  • У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.
  • Портал "Мілітарний" прогнозує, що противник продовжить зусилля над завершенням взяттям міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках.
  • Оперативна обстановка в Торецьку Донецької області, за даними аналітичного ресурсу DeepState станом на 14 січня, погіршується. Противник поступово захоплює контроль над містом, ведуться інтенсивні бої в центральних і північних районах.

Донецька областьросійсько-українська війна
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