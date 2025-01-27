Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов России – ISW

Российские войска готовятся захватить Торецк в ближайшие дни, и передислокация элементов Восточного военного округа (ВВО) для усиления российской группировки на Торецком направлении может свидетельствовать о новых приоритетных усилиях России по возобновлению атак в направлении Константиновки.

Источник: ISW

Дословно: "По предварительной оценке ISW, российские войска, вероятно, намерены использовать захват Торецка для продвижения дальше на запад и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

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Детали: Как отмечают аналитики, продвижение российских войск на Торецком направлении было медленным, поскольку оккупанты продвигались через застроенные городские районы, но они могут начать продвигаться относительно быстрее, как только они прорвутся из Торецка на более открытые участки местности к западу от этого населенного пункта.

Дословно: "Российские войска также могут попытаться использовать тактические преимущества в пределах и вблизи Торецка и к востоку от Покровска, чтобы уничтожить украинские позиции к юго-западу от Торецка, и некоторые российские блогеры недавно предположили, что российские войска могут активизировать наступательные операции к юго-западу от Торецка с этой целью".

Детали: По мнению экспертов, российские войска могут стремиться уничтожить украинские позиции к юго-западу от Торецка, чтобы укрепить свой южный фланг перед наступлением на Константиновку.

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Российское военное командование может передислоцировать элементы подразделений для усиления наступательных операций на Торецком направлении, если оно имеет приоритетное намерение давить на украинский фортификационный пояс в Донецкой области весной и летом 2025 года.

Захват Покровска является главной оперативной целью российского военного командования в Донецкой области с февраля 2024 года.

Дословно: "Таким образом, передислокация российских подразделений на Торецкое или Часов-Ярское направления - в противовес сохранению подразделений на западе Донецкой области, передислокации на Запорожское направление или передислокации на Покровское направление - будет свидетельствовать об изменении российских оперативных приоритетов".

Предыстория: