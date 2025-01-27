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Білий дім: Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США

Ольга Глущенко Понеділок, 27 січня 2025, 06:50
Білий дім: Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США
прапор Колумбії, фото: SVD

У Білому домі заявили, що Колумбія погодилася на "необмежений прийом" іммігрантів, які нелегально в'їхали до США з Колумбії, і що президент Дональд Трамп не буде стягувати з країни 25% мита, "якщо Колумбія не виконає цю угоду".

Джерело: CNN із посиланням на заяву речниці Білого дому Каролайн Лівітт

Дослівно із заяви: "Уряд Колумбії погодився на всі умови президента Трампа, включаючи необмежений прийом всіх нелегальних мігрантів з Колумбії, які повертаються зі Сполучених Штатів, в тому числі на військових літаках США, без обмежень і затримок".

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Деталі: У зв’язку з цим адміністрація Трампа призупинила запровадження нових тарифів і санкцій проти Колумбії.

Левітт заявила, що тарифи і фінансові санкції будуть призупинені, але візові санкції проти проти колумбійських посадовців та суворіші митні перевірки колумбійських громадян і вантажних суден залишаться в силі "до тих пір, поки перший літак з колумбійськими депортованими не буде успішно повернутий".

У заяві не повідомляється, чи відбулася розмова між Трампом і президентом Колумбії Густаво Петре після того, як вони обмінялися погрозами в неділю.

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Що передувало: Раніше Колумбія відмовилася прийняти два депортаційні рейси з мігрантами зі Сполучених Штатів, Трамп доручив вжити заходів у відповідь.

СШАТрампміграціядепортація
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