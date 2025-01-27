Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США

В Белом доме заявили, что Колумбия согласилась на "неограниченный прием" иммигрантов, которые нелегально въехали в США из Колумбии, и что президент Дональд Трамп не будет взимать со страны 25% пошлины, "если Колумбия не выполнит это соглашение".

Источник: CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролайн Ливитт

Дословно из заявления: "Правительство Колумбии согласилось на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии, которые возвращаются из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек".

Реклама:

Детали: В связи с этим администрация Трампа приостановила введение новых тарифов и санкций против Колумбии.

Левитт заявила, что тарифы и финансовые санкции будут приостановлены, но визовые санкции против колумбийских чиновников и строгие таможенные проверки колумбийских граждан и грузовых судов останутся в силе "до тех пор, пока первый самолет с колумбийскими депортированными не будет успешно возвращен".

В заявлении не сообщается, состоялся ли разговор между Трампом и президентом Колумбии Густаво Петре после того, как они обменялись угрозами в воскресенье.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Ранее Колумбия отказалась принять два депортационных рейса с мигрантами из Соединенных Штатов, Трамп поручил принять ответные меры.