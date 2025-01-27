ЗСУ за добу знешкодили ще 1 430 окупантів
Понеділок, 27 січня 2025, 07:54
Сили оборони за минулу добу відмінусували понад 1 400 російських загарбників та 165 одиниць озброєння і військової техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 831 620 (+1 430) осіб,
- танків – 9 871 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 20 561 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 339 (+16) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 327 (+74) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 183 (+59) од,
- спеціальної техніки – 3 716 (+1) од.
Дані уточнюються.