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ЗСУ за добу знешкодили ще 1 430 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 27 січня 2025, 07:54
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 430 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували понад 1 400 російських загарбників та 165 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 831 620 (+1 430) осіб,
  • танків – 9 871 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 20 561 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22 339 (+16) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 327 (+74) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 183 (+59) од,
  • спеціальної техніки – 3 716 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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