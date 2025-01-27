ВСУ за сутки обезвредили еще 1 430 оккупантов
Понедельник, 27 января 2025, 07:54
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали более 1 400 российских захватчиков и 165 единиц вооружения и военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 831 620 (+1 430) человек,
- танков – 9 871 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 20 561 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 22 339 (+16) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 327 (+74) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 183 (+59) ед,
- специальной техники – 3 716 (+1) ед.
Данные уточняются.