Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти в Сумах і області
Понеділок, 27 січня 2025, 08:09
Внаслідок російської дронової атаки пошкоджені інфраструктурні об’єкти в Сумах та у с. Піщане на Сумщині, минулося без постраждалих.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "Вночі ворог атакував БпЛА Сумську громаду. Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти. В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби".
Деталі: Повідомляється, що уночі оборонці неба збили над 7 ворожих "Шахедів".