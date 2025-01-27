Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти в Сумах і області

Внаслідок російської дронової атаки пошкоджені інфраструктурні об’єкти в Сумах та у с. Піщане на Сумщині, минулося без постраждалих.



Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Вночі ворог атакував БпЛА Сумську громаду. Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти. В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби".



Деталі: Повідомляється, що уночі оборонці неба збили над 7 ворожих "Шахедів".