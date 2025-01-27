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Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти в Сумах і області

Ірина БалачукПонеділок, 27 січня 2025, 08:09
Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти в Сумах і області

Внаслідок російської дронової атаки пошкоджені інфраструктурні об’єкти в Сумах та у с. Піщане на Сумщині, минулося без постраждалих.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Вночі ворог атакував БпЛА Сумську громаду. Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти. В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби".

Деталі: Повідомляється, що уночі оборонці неба збили над 7 ворожих "Шахедів".

Сумська областьСумибезпілотники
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