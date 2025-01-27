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Россияне повредили инфраструктурные объекты в Сумах и области

Ирина БалачукПонедельник, 27 января 2025, 08:09
Россияне повредили инфраструктурные объекты в Сумах и области

В результате российской дроновой атаки повреждены инфраструктурные объекты в Сумах и в с. Песчаное на Сумщине, обошлось без пострадавших.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Ночью враг атаковал БпЛА Сумскую общину. В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты. В результате атаки пострадавших нет. На местах взрывов работают соответствующие службы".

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Детали: Сообщается, что ночью защитники неба сбили над 7 вражеских "Шахедов".

Сумская областьСумыбеспилотники
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