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За минулу добу найінтенсивніше росіяни атакували на Краматорському та Покровському напрямках – Генштаб

Українська правдаПонеділок, 27 січня 2025, 08:38
За минулу добу найінтенсивніше росіяни атакували на Краматорському та Покровському напрямках – Генштаб
Фото: Getty Images

Російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони України та завдавати авіаційних та артилерійських ударів. Найбільш інтенсивно армія РФ атакує на Покровському, Краматорському та Лиманському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень… вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 45 авіаударів, скинувши 58 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, зокрема 105 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2155 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку росіяни 4 рази намагалися штурмувати українські позиції біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак. Українські військові відбивали ворога поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни 15 разів атакували Сили оборони, намагаючись просунутись біля Греківки, Новоєгорівки, Надії, Зеленого Гаю, Макіївки, Ямполівки та Торського.

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На Краматорському напрямку в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори сталося 21 бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак біля Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 78 спроб штурму та наступу ворога біля Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного.

На Новопавлівському напрямку армія РФ 12 разів атакувала позиції ЗСУ біля Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Новосілки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку противник невдало намагався атакувати українські війська в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку РФ провела 1 атаку, але отримала відсіч.

На Курщині українські сили відбили 7 атак ворога, який також здійснив 435 артилерійських обстрілів, 25 авіаударів і використав 33 кориговані авіабомби.

російсько-українська війнавійна
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