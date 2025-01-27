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За минувшие сутки наиболее интенсивно россияне атаковали на Краматорском и Покровском направлениях – Генштаб

Украинская правдаПонедельник, 27 января 2025, 08:38
За минувшие сутки наиболее интенсивно россияне атаковали на Краматорском и Покровском направлениях – Генштаб
Фото: Getty Images

Российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины и наносить авиационные и артиллерийские удары. Наиболее интенсивно армия РФ атакует на Покровском, Краматорском и Лиманском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений... вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 45 авиаударов, сбросив 58 КАБ. Кроме этого, совершил более 5000 обстрелов, в том числе 105 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2155 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении россияне 4 раза пытались штурмовать украинские позиции у Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак. Украинские военные отбивали врага вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне 15 раз атаковали Силы обороны, пытаясь продвинуться возле Грековки, Новоегоровки, Надежды, Зеленого Гая, Макеевки, Ямполовки и Торского.

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На Краматорском направлении в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы произошло 21 боестолкновение.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак возле Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 78 попыток штурма и наступления врага у Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надеевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного.

На Новопавловском направлении армия РФ 12 раз атаковала позиции ВСУ у Константинополя, Разлива, Раздольного, Новоселки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении противник неудачно пытался атаковать украинские войска в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении РФ провела 1 атаку, но получила отпор.

На Курщине украинские силы отбили 7 атак врага, который также совершил 435 артиллерийских обстрелов, 25 авиаударов и использовал 33 корректируемые авиабомбы.

российско-украинская войнавойна
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