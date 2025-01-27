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Посли ЄС шукають компроміс з Угорщиною: енергобезпека в обмін на продовження санкцій проти Росії

Марія Ємець, Українська правдаПонеділок, 27 січня 2025, 09:32
Посли ЄС шукають компроміс з Угорщиною: енергобезпека в обмін на продовження санкцій проти Росії
Фото: Getty Images

Посли Євросоюзу у понеділок працюватимуть над спільною заявою щодо енергетичної безпеки. Цей документ може стати ключовим компромісом для Угорщини, яка наразі блокує продовження санкцій проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка в соцмережі Х

Деталі: Джозвяк повідомив, що вранці 27 січня посли ЄС мають зустрітся для роботою над заявою стосовно енергетичної безпеки, яка "має уможливити зняття Угорщиною відмови на продовження санкцій проти Росії, коли міністри закордоних справ зустрінуться пізніше того ж дня".

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